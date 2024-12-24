Кулеба: Украина может напасть на Россию, если не вступит в НАТО

Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО. Об этом заявил бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, его цитирует «24 Канал».

По его словам, последующие украинские власти будут сосредоточены на восстановлении страны, однако когда она «поднимется с колен экономически», встанет вопрос о том, чтобы «заставить Россию заплатить», а также о возвращении утраченных территорий. «Вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике», — предупредил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО.