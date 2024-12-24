Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 24 декабря 2024Россия

Квартира в центре Москвы загорелась из-за новогодней ели

Квартира в пятиэтажке в центре Москвы загорелась из-за новогодней ели
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ksenia Yakovleva / Unsplash

Квартира в пятиэтажном доме на Садовой-Черногрязской улице загорелась из-за новогодней ели. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, жильцы смогли потушить пламя самостоятельно. В результате случившегося пострадал один человек, его доставили в больницу.

Другие подробности инцидента выясняются.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге 51-летний мужчина наряжал елку в квартире на улице Коллонтай и не выжил.

Жена россиянина рассказала, что тот упал, когда украшал дерево, и ударился о батарею центрального отопления.

Еще раньше в Геленджике пьяная женщина залезла на верхушку 20-метровой городской елки. Гражданка забралась на дерево, а затем начала спускаться.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший глава Курской области попал в кардиоцентр. Ему стало плохо после допроса

      Пушилин назвал последствия для ВСУ в случае потери Красноармейска

      Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

      Врач посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе

      Россиянин пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю

      Украина назвала объем международной поддержки за год

      СК возбудит дело из-за непринятия мер по ликвидации мазута на побережье Черного моря

      В Раде рассказали о дезертирстве бойцов новых бригад ВСУ за границей

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      Россиянка заложила одну квартиру и продала другую ради аферистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше