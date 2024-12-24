Квартира в центре Москвы загорелась из-за новогодней ели

Квартира в пятиэтажке в центре Москвы загорелась из-за новогодней ели

Квартира в пятиэтажном доме на Садовой-Черногрязской улице загорелась из-за новогодней ели. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, жильцы смогли потушить пламя самостоятельно. В результате случившегося пострадал один человек, его доставили в больницу.

Другие подробности инцидента выясняются.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге 51-летний мужчина наряжал елку в квартире на улице Коллонтай и не выжил.

Жена россиянина рассказала, что тот упал, когда украшал дерево, и ударился о батарею центрального отопления.

Еще раньше в Геленджике пьяная женщина залезла на верхушку 20-метровой городской елки. Гражданка забралась на дерево, а затем начала спускаться.