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11:34, 10 декабря 2024Россия

51-летний россиянин наряжал дома елку и не выжил

В Санкт-Петербурге 51-летний мужчина наряжал дома елку и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 51-летний мужчина наряжал дома елку в квартире на улице Коллонтай и не выжил. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, россиянина забрали из квартиры с травмой головы. Медикам не удалось его реанимировать.

Жена петербуржца рассказала, что тот упал, когда украшал елку, и ударился о батарею центрального отопления. Других деталей случившегося «Фонтанка» не привела.

До этого сообщалось, что в Геленджике пьяная женщина залезла на верхушку 20-метровой городской елки. Россиянка забралась на самый верх дерева, а затем начала спускаться.

Еще раньше на Красной площади в Москве задержали двух женщин, которые устроили фотосессию с использованием полицейской формы в качестве реквизита.

ЖЗЛ
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