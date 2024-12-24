Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 24 декабря 2024Мир

Лидер новых властей Сирии решил объединить повстанческие группировки под эгидой Минобороны

Аш-Шараа решил объединить повстанческие группировки Сирии под эгидой Минобороны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа достиг соглашения о роспуске повстанческих группировок и решил объединить их под эгидой Минобороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление новой сирийской администрации.

Также новые власти назначили Мурхафа Абу Касру министром обороны в переходном правительстве Сирии. Он является ведущей фигурой повстанческого движения, которое свергло экс-президента страны Башара Асада.

Ранее новые сирийские власти официально объявили католическое Рождество выходным днем. Работу будут продолжать только те учреждения и профильные ведомства, деятельность которых будет необходима.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший глава Курской области попал в кардиоцентр. Ему стало плохо после допроса

      Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

      Врач посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе

      Россиянин пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю

      Украина назвала объем международной поддержки за год

      СК возбудит дело из-за непринятия мер по ликвидации мазута на побережье Черного моря

      В Раде рассказали о дезертирстве бойцов новых бригад ВСУ за границей

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      Россиянка заложила одну квартиру и продала другую ради аферистов

      В ЦБ рассказали о рисках быстрого замедления кредитования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше