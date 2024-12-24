Лидер новых властей Сирии решил объединить повстанческие группировки под эгидой Минобороны

Аш-Шараа решил объединить повстанческие группировки Сирии под эгидой Минобороны

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа достиг соглашения о роспуске повстанческих группировок и решил объединить их под эгидой Минобороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление новой сирийской администрации.

Также новые власти назначили Мурхафа Абу Касру министром обороны в переходном правительстве Сирии. Он является ведущей фигурой повстанческого движения, которое свергло экс-президента страны Башара Асада.

Ранее новые сирийские власти официально объявили католическое Рождество выходным днем. Работу будут продолжать только те учреждения и профильные ведомства, деятельность которых будет необходима.