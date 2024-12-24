Лидер новых властей Сирии решил обсудить со своими соратниками статус ЛГБТ

WSJ: лидер ХТШ аш-Шараа в 2025 году обсудит со своими сторонниками статус ЛГБТ

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа в 2025 году обсудит со своими сторонниками статус ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), женский дресс-код и возможность употребления алкоголя. Об этом сообщил представитель политического комитета группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Мухаммед Халед, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

На брифинге он описал список задач, стоящих перед новыми властями, включая объединение повстанческих группировок в армию, возвращение сирийских беженцев, написание конституции и формирование министерств. Он отметил, что новые власти планируют годичный переходный период, чтобы заложить основу для нового правительства.

По его словам, будут обсуждаться такие острые социальные вопросы, как дресс-код для женщин, отношение к ЛГБТ и употреблению алкоголя, а «выборы придется отложить».

Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что Турция и новые власти Сирии могут провести совместную операцию против курдов, которые контролируют северо-восток арабской республики. Дополнительно указывается, что в случае проведения операции может встать проблема реакции США, традиционно поддерживающих курдское ополчение.