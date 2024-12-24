Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:00, 24 декабря 2024Мир

Лидер новых властей Сирии решил обсудить со своими соратниками статус ЛГБТ

WSJ: лидер ХТШ аш-Шараа в 2025 году обсудит со своими сторонниками статус ЛГБТ
Семен Александров (редактор)
СюжетВыборы в Турции
Ахмед аш-Шараа

Ахмед аш-Шараа. Фото: Ammar Awad / Reuters

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа в 2025 году обсудит со своими сторонниками статус ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), женский дресс-код и возможность употребления алкоголя. Об этом сообщил представитель политического комитета группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Мухаммед Халед, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

На брифинге он описал список задач, стоящих перед новыми властями, включая объединение повстанческих группировок в армию, возвращение сирийских беженцев, написание конституции и формирование министерств. Он отметил, что новые власти планируют годичный переходный период, чтобы заложить основу для нового правительства.

По его словам, будут обсуждаться такие острые социальные вопросы, как дресс-код для женщин, отношение к ЛГБТ и употреблению алкоголя, а «выборы придется отложить».

Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что Турция и новые власти Сирии могут провести совместную операцию против курдов, которые контролируют северо-восток арабской республики. Дополнительно указывается, что в случае проведения операции может встать проблема реакции США, традиционно поддерживающих курдское ополчение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

      Татьяна Лазарева отказалась признать вину по обвинению в оправдании терроризма

      Банки снизили сроки по одному виду кредитов

      В Северной Корее полюбили песню жен участников СВО

      В российском регионе осудят семь автоподставщиков за получение выплат от страховых

      В Грузии рассказали о беспрецедентном давлении так называемых друзей

      Утилизация российских вагонов оказалась дешевле ремонта

      Россиянин замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла

      Правительство Италии приняло решение о продолжении помощи Украине

      Для поступающих в российские вузы мигрантов ввели экзамен по русскому языку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше