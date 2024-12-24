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13:43, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Mediascope будет считать аудиторию медиа в «Дзене»

Mediascope и «Дзен» запустили инструмент аудиторных метрик
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tint Media / Shutterstock / Fotodom

Платформа «Дзен» и компания Mediascope запустили инструмент аудиторных метрик в бета-версии. Благодаря ему медиа смогут увидеть свои суммарные охваты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Дзена».

В основе инструмента измерений лежит методология проекта Cross Web, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок российского сегмента интернета. Сама методология репрезентирует все население страны старше 12 лет.

Первыми пользователями бета-версии нового инструмента станут 30 крупнейших медиа в новостях, позже он будет доступен всем СМИ, развивающимся в «Дзене». Как рассказали в пресс-службе, медиа смогут проанализировать взаимодействие пользователей «Дзена» с новостным контентом. Таким образом СМИ смогут улучшить контентные стратегии и увеличить охваты на платформе.

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