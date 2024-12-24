Минздрав начал проверку психбольницы в российском городе после жалобы Путину

Минздрав начал проверку психбольницы в Краснодаре после жалобы Путину

Министерство здравоохранения Краснодарского края начало проверку психбольницы №7 после того, как сотрудники учреждения обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести его комплексную проверку. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«С коллективом проведена беседа. В настоящее время проводится проверка по всем озвученным доводам. По результатам проведенной проверки будут приняты исчерпывающие меры», — говорится в сообщении.

После появившегося в сети видео ведомство создало выездную комплексную комиссию министерства здравоохранения Краснодарского края. Вопрос со специалистами психбольницы находится на контроле Минздрава Кубани.

Обращение медиков появилось в сети 23 декабря. В нем они сообщают, что главный врач и его зам агрессивно общаются с врачами и пациентами и угрожают сотрудникам лишить их федеральных выплат. Руководство, по их словам, также шантажировало сотрудников и раскрывало медицинскую тайну. В случае, если ситуация останется без изменений, работники пообещали массово уволиться.