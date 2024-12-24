Мужа Николь Кидман обругали в сети за одну деталь в наряде для похода в церковь

Фанаты обругали супруга актрисы Николь Кидман, кантри-певца Кита Урбана, за одну деталь в наряде для похода в церковь. На соответствующие комментарии в сети обратили внимание журналисты Daily Mail.

Звезду «Плохой девочки», ее мужа и дочь Фейт заметили на мессе в Сиднее, Австралия. Кидман надела для похода в церковь белое платье и бежевые балетки, а ее наследница — платье с цветочным принтом и оборками. Урбан, в свою очередь, предпочел черные брюки и синюю рубашку.

Поклонники обратили внимание на одну деталь в наряде музыканта. «Застегни рубашку, Кит! Ты в церкви, а не в баре», «С каких это пор стало модным ходить в церковь в расстегнутой рубашке, демонстрирующей татуировки?», «Киту нужно застегнуть две верхние пуговицы на рубашке. Его классический образ совершенно не подходит для церкви», «Никто из членов этой семьи не одет для похода в церковь. Возможно, их образы подойдут для похода в магазин», — возмущались они.

В июле пользователи сети обругали невесту за непристойное платье для венчания в церкви.