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03:30, 24 декабря 2024Из жизни

Мужчина случайно 50 раз ударил отца ножом

В США мужчина 50 раз ударил отца ножом и назвал его убийство случайным
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Jeffrey Goedde

Jeffrey Goedde. Фото: St. Louis County Justice Center

Мужчина из США пришел в полицию и заявил, что случайно ударил отца ножом. Об этом сообщает New York Post.

41-летнего Джеффри Гедде поместили под стражу после того, как он явился в полицейский участок в среду, 18 декабря. «Я совершил ошибку. Я совершил преступление и хочу сдаться», — сказал он правоохранителям. После этого Гедде объяснил, что напал на 75-летнего отца Эдварда Гедде, использовав холодное оружие и собственные руки. Он также сообщил, что оставил его на кухне истекать кровью.

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Прибывшие к дому Гедде-старшего полицейские обнаружили, что мужчина уже не дышит. Во время допроса Джеффри Гедде сказал, что ударил отца ножом несколько раз и избил, но назвал произошедшее случайностью. Он отказался от дальнейших комментариев и потребовал адвоката. На следующий день вскрытие показало, что Эдвард Гедде получил около 50 ножевых ранений. У него также нашли переломы костей и следы ударов тупым предметом, в том числе по голове. Кроме того, на шее у мужчины остались следы удушения.

Джеффри Гедде останется под стражей до окончания расследования.

Ранее в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила женщину и запекла части ее тела в духовке.

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