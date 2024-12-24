BFMTV: на Эйфелевой башне случился пожар

На Эйфелевой башне в Париже во вторник, 24 декабря, случился пожар, передает BFMTV.

Пожар начался приблизительно в 10:30 по местному времени (12:30 мск), вскоре после этого тушить его приехали спасатели. Отмечается, что пострадавших среди посетителей нет.

По информации телеканала, причиной огня стало короткое замыкание на линии электропередачи лифта между вторым и третьим этажами. Другие обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Башня станет вновь доступна для посещения уже сегодня, однако не полностью, лишь до второго этажа. Проход на шпиль главной достопримечательности Парижа пообещали открыть позднее.

Ранее в декабре стало известно, что в Польше вспыхнула одна из лабораторий Национального центра ядерных исследований в городе Отвоцке. Там находится единственный в стране ядерный реактор «Мария», названный в честь Марии Склодовской-Кюри.