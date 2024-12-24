Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 24 декабря 2024Экономика

На Эйфелевой башне случился пожар

BFMTV: на Эйфелевой башне случился пожар
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На Эйфелевой башне в Париже во вторник, 24 декабря, случился пожар, передает BFMTV.

Пожар начался приблизительно в 10:30 по местному времени (12:30 мск), вскоре после этого тушить его приехали спасатели. Отмечается, что пострадавших среди посетителей нет.

По информации телеканала, причиной огня стало короткое замыкание на линии электропередачи лифта между вторым и третьим этажами. Другие обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Башня станет вновь доступна для посещения уже сегодня, однако не полностью, лишь до второго этажа. Проход на шпиль главной достопримечательности Парижа пообещали открыть позднее.

Ранее в декабре стало известно, что в Польше вспыхнула одна из лабораторий Национального центра ядерных исследований в городе Отвоцке. Там находится единственный в стране ядерный реактор «Мария», названный в честь Марии Склодовской-Кюри.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше