На Украине назвали главное условие для завершения конфликта

Дубинский: Зеленский — главное препятствие для мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для разрешения конфликта с Россией. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинцы хотят мира и не поддерживают продолжение боевых действий, несмотря на создаваемую руководством страны видимость «жажды войны в обществе». «Они являются военными преступниками, которые сделали своим бизнесом продажу территорий Украины [президенту России Владимиру] Путину, а жизней украинцев — [главе США Джо] Байдену», — заявил политик.

Дубинский считает, что главным условием для завершения конфликта является отставка Зеленского — «главного продавца горя и смерти».

Ранее депутат заявил, что любой шаг в сторону мира на Украине ведет к признанию Зеленским своей лжи. По его словам, глава государства лгал о смысле войны.