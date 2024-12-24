На Украине предложили решить демографическую проблему с помощью западных военных

В Киеве предложили решить с помощью западных наемников проблему демографии

Преподаватель журналистики в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Никита Василенко заявил о возможности решить демографическую проблему на Украине с помощью европейских военных. Его слова передает «Страна.ua».

«Представьте себе: минимум сорок тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин (...). И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых погибли на войне или покалечены», — рассказал Василенко.

В октябре социолог Владимир Паниотто заявил, что после окончания конфликта для спасения демографии Украину могут заселить африканцами и афганцами. При этом он отметил, что для страны выгоднее попытаться вернуть уехавших украинцев, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов.