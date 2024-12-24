NZZ: контрнаступление Украины в 2023 году было серьезной стратегической ошибкой

Самой серьезной стратегической ошибкой Украины стало контрнаступление на Мелитополь в 2023 году. Такую точку зрения высказало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В статье отмечается, что Киев пошел на этот шаг, чтобы оправдать ожидания западных партнеров. При этом, как указывают авторы, украинские войска не были готовы к затяжным боевым действиям в связи с нехваткой личного состава. В результате контрнаступление не увенчалось успехом, а последствия этой ошибки до сих пор влияют на общую ситуацию на поле боя, пишет NZZ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что положение Украины сейчас может изменить только чудо. По его словам, Киев надеется на помощь из-за рубежа, так как среди украинцев поддержка военных действий крайне низка.