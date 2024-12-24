На Западе посоветовали Украине заранее обсуждать нереалистичные идеи

FA: Украина выдвинула нереалистичные идеи прекращения конфликта без обсуждения

Украина выдвинула нереалистичные идеи прекращения конфликта с Россией без предварительного обсуждения с Западом. Об этом пишет экс-сотрудник Госдепартамента США Сэмюэл Чарап в статье для Foreign Affairs (FA).

«Без советов от Соединенных Штатов и их союзников Киев выдвинул нереалистичные идеи по прекращению войны — такие как "план победы" [президента Украины Владимира] Зеленского, объявленный этой осенью», — подчеркнул автор FA.

Чарап подчеркнул необходимость немедленно начать подготовку к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и достичь консенсуса по общему подходу. Экс-сотрудник Госдепа посоветовал Киеву заранее обсуждать дипломатическую стратегию с западными партнерами во избежание разногласий в подходах.

Ранее Чарап рассказал о способном оживить переговоры по Украине радикальном сдвиге. По его словам, команда избранного президента США Дональда Трампа сосредоточится именно на урегулировании конфликта.