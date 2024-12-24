Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:24, 24 декабря 2024Бывший СССР

На Западе посоветовали Украине заранее обсуждать нереалистичные идеи

FA: Украина выдвинула нереалистичные идеи прекращения конфликта без обсуждения
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Kravchenko / Reuters

Украина выдвинула нереалистичные идеи прекращения конфликта с Россией без предварительного обсуждения с Западом. Об этом пишет экс-сотрудник Госдепартамента США Сэмюэл Чарап в статье для Foreign Affairs (FA).

«Без советов от Соединенных Штатов и их союзников Киев выдвинул нереалистичные идеи по прекращению войны — такие как "план победы" [президента Украины Владимира] Зеленского, объявленный этой осенью», — подчеркнул автор FA.

Чарап подчеркнул необходимость немедленно начать подготовку к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и достичь консенсуса по общему подходу. Экс-сотрудник Госдепа посоветовал Киеву заранее обсуждать дипломатическую стратегию с западными партнерами во избежание разногласий в подходах.

Ранее Чарап рассказал о способном оживить переговоры по Украине радикальном сдвиге. По его словам, команда избранного президента США Дональда Трампа сосредоточится именно на урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

      В США назвали способ сохранить мир на Украине после завершения конфликта

      Новые сирийские власти объявили католическое рождество выходным днем

      В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

      В российском поселке пожаловались на месячный фекальный потоп на улице

      Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы достигли трехлетнего максимума

      Филипп Киркоров показал содержимое сумки за 400 тысяч рублей

      В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

      Пушилин оценил ситуацию с обстрелами Донецка

      Появились новые подробности боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше