На Западе заявили о пути России к победе на Украине

NZZ: Россия на пути к победе на Украине, Европе нужно поддержать мир

Россия движется к победе в конфликте на Украине, в связи с чем странам Европы стоит поддержать мирную инициативу Китая и Бразилии вместо продолжения поддержки Киева и возможной отправки европейских войск на Украину. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

«Украина вряд ли сможет выиграть эту войну военным путем. Россия, похоже, уже на пути к победе в этой войне. Реалистичная и примирительная кризисная дипломатия была бы лучшим вариантом. Европе и Швейцарии следовало бы поддержать обнародованную в мае китайско-бразильскую инициативу», — указано в материале.

По мнению автора, отправной точкой для переговоров должен стать вопрос о нейтральном статусе Украины. Он также отметил, что призывы политиков Великобритании, Франции, Польши, Литвы, Эстонии и других стран Запада наталкиваются на все большее сопротивление других влиятельных политических групп в этих странах.

Ранее издание NZZ назвало самой серьезной стратегической ошибкой Украины контрнаступление на Мелитополь в 2023 году. В статье отмечается, что Киев пошел на этот шаг, чтобы оправдать ожидания западных партнеров.