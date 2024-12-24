Начались переговоры Путина и президента Таджикистана

Переговоры Путина и главы Таджикистана Рахмона начались в Ленинградской области

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона начались в комплексе «Игора» Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Планировалось, что лидеры стран обсудят вопросы миграции. Кроме того, Путин и Рахмон затронут тему развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и других сферах.

О переговорах ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Кроме того, до этого белорусский лидер Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным. Он рассказал, что на переговорах будет затронут ряд вопросов, но не стал конкретизировать их.