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20:26, 24 декабря 2024Бывший СССР

Начались переговоры Путина и президента Таджикистана

Переговоры Путина и главы Таджикистана Рахмона начались в Ленинградской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона начались в комплексе «Игора» Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Планировалось, что лидеры стран обсудят вопросы миграции. Кроме того, Путин и Рахмон затронут тему развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и других сферах.

О переговорах ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Кроме того, до этого белорусский лидер Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным. Он рассказал, что на переговорах будет затронут ряд вопросов, но не стал конкретизировать их.

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