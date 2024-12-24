Названы проявляющиеся во время новогодних праздников симптомы деменции

Невролог Айзекс: забывчивость в праздники может быть симптомом деменции

Деменция часто развивается медленно, рассказал невролог, клинический директор Национальной службы здравоохранения Англии по деменции Джереми Айзекс. Проявляющиеся во время праздников симптомы этого тяжелого заболевания он назвал в беседе с Metro.

«Проблемы, которые раньше не были очевидными, (...) могут всплыть или оказаться заметными, когда семья или друзья собираются вместе на праздники», — отметил Айзекс.

По словам невролога, близким стоит насторожиться, если они заметили у человека такие симптомы, как потеря памяти, трудности с концентрацией внимания и выполнением повседневных задач (например, подсчет сдачи при покупке), трудности с поддержанием диалога, дезориентацию во времени и пространстве или изменения настроения.

Ранее блогерша из Великобритании по имени Яна рассказала, что столкнулась с первыми симптомами деменции, когда ей было 26 лет. По словам Яны, первый тревожный симптом появился, когда она однажды отправилась в командировку. В аэропорту перед вылетом домой она поняла, что не помнит, где находится и с кем.