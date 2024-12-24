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20:22, 24 декабря 2024Забота о себе

Названы проявляющиеся во время новогодних праздников симптомы деменции

Невролог Айзекс: забывчивость в праздники может быть симптомом деменции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Деменция часто развивается медленно, рассказал невролог, клинический директор Национальной службы здравоохранения Англии по деменции Джереми Айзекс. Проявляющиеся во время праздников симптомы этого тяжелого заболевания он назвал в беседе с Metro.

«Проблемы, которые раньше не были очевидными, (...) могут всплыть или оказаться заметными, когда семья или друзья собираются вместе на праздники», — отметил Айзекс.

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По словам невролога, близким стоит насторожиться, если они заметили у человека такие симптомы, как потеря памяти, трудности с концентрацией внимания и выполнением повседневных задач (например, подсчет сдачи при покупке), трудности с поддержанием диалога, дезориентацию во времени и пространстве или изменения настроения.

Ранее блогерша из Великобритании по имени Яна рассказала, что столкнулась с первыми симптомами деменции, когда ей было 26 лет. По словам Яны, первый тревожный симптом появился, когда она однажды отправилась в командировку. В аэропорту перед вылетом домой она поняла, что не помнит, где находится и с кем.

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