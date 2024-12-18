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10:27, 18 декабря 2024Забота о себе

Женщина с деменцией рассказала о появившемся в 26 лет первом симптоме заболевания

Блогерша из Великобритании Яна столкнулась с первым симптомом деменции в 26 лет
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: @Jana-welcome2dementia

Блогерша из Великобритании по имени Яна рассказала, что столкнулась с первыми симптомами деменции, когда ей было 26 лет, и назвала первые признаки болезни. Историю женщины опубликовало издание GBNews.

По словам Яны, первый тревожный симптом появился, когда она однажды отправилась в командировку. В аэропорту перед вылетом домой она поняла, что не помнит, где находится и с кем. Женщина почувствовала себя полностью дезориентированной. «Я быстро вернулась в реальность, но я была потрясена», — рассказала она.

Также британка отметила, что после этого случая она в течение примерно 30 лет периодически испытывала необъяснимое замешательство во второй половине дня — этот симптом также часто бывает у людей с деменцией.

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Яна добавила, что тревожные симптомы, говорящие о возможном развитии деменции, способны проявляться и в молодом возрасте, задолго до того, как это заболевание можно будет диагностировать.

Ранее гериатр Валерий Новоселов подсказал способ распознать деменцию по внешности. По его словам, рано стареющие люди, которые, например, в 50 лет выглядят на 80, больше остальных подвержены риску старческого слабоумия.

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