Женщина с деменцией рассказала о появившемся в 26 лет первом симптоме заболевания

Блогерша из Великобритании Яна столкнулась с первым симптомом деменции в 26 лет

Блогерша из Великобритании по имени Яна рассказала, что столкнулась с первыми симптомами деменции, когда ей было 26 лет, и назвала первые признаки болезни. Историю женщины опубликовало издание GBNews.

По словам Яны, первый тревожный симптом появился, когда она однажды отправилась в командировку. В аэропорту перед вылетом домой она поняла, что не помнит, где находится и с кем. Женщина почувствовала себя полностью дезориентированной. «Я быстро вернулась в реальность, но я была потрясена», — рассказала она.

Также британка отметила, что после этого случая она в течение примерно 30 лет периодически испытывала необъяснимое замешательство во второй половине дня — этот симптом также часто бывает у людей с деменцией.

Яна добавила, что тревожные симптомы, говорящие о возможном развитии деменции, способны проявляться и в молодом возрасте, задолго до того, как это заболевание можно будет диагностировать.

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