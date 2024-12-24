Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:26, 24 декабря 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от мандаринов

Диетолог Ялалова посоветовала склонным к аллергии людям отказаться от мандаринов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Диетолог Рушания Ялалова посоветовала употреблять мандарины с осторожностью, чтобы не навредить здоровью. В разговоре с изданием «Говорит Уфа» она предостерегла некоторых людей от употребления этого фрукта.

По словам диетолога, исключить мандарины из рациона нужно людям, склонным к аллергии, так как этот фрукт является сильным раздражителем. Кроме того, отказаться от них или ограничить их употребление следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и беременным женщинам.

Ялалова добавила, что лучше всего мандарины есть днем или вечером. Утром же от этого фрукта лучше отказаться, уточнила диетолог.

Материалы по теме:
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала допустимую суточную дозу мандаринов. Она порекомендовала съедать не более 200-250 граммов мандаринов в день.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

      Татьяна Лазарева отказалась признать вину по обвинению в оправдании терроризма

      Банки снизили сроки по одному виду кредитов

      В Северной Корее полюбили песню жен участников СВО

      В российском регионе осудят семь автоподставщиков за получение выплат от страховых

      В Грузии рассказали о беспрецедентном давлении так называемых друзей

      Утилизация российских вагонов оказалась дешевле ремонта

      Россиянин замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла

      Правительство Италии приняло решение о продолжении помощи Украине

      Для поступающих в российские вузы мигрантов ввели экзамен по русскому языку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше