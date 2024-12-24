Некоторых россиян предостерегли от мандаринов

Диетолог Ялалова посоветовала склонным к аллергии людям отказаться от мандаринов

Диетолог Рушания Ялалова посоветовала употреблять мандарины с осторожностью, чтобы не навредить здоровью. В разговоре с изданием «Говорит Уфа» она предостерегла некоторых людей от употребления этого фрукта.

По словам диетолога, исключить мандарины из рациона нужно людям, склонным к аллергии, так как этот фрукт является сильным раздражителем. Кроме того, отказаться от них или ограничить их употребление следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и беременным женщинам.

Ялалова добавила, что лучше всего мандарины есть днем или вечером. Утром же от этого фрукта лучше отказаться, уточнила диетолог.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала допустимую суточную дозу мандаринов. Она порекомендовала съедать не более 200-250 граммов мандаринов в день.