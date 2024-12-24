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12:01, 24 декабря 2024Путешествия

Одну из самых опасных стран назвали раем и пригласили туда россиян

Министр энергетики Пакистана Легари пригласил россиян на курорт Скарду
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Usman Azher / Unsplash

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари пригласил россиян на курорт Скарду на севере страны. Его слова приводит ТАСС.

Легари отметил, что Пакистан недавно открыл новый курорт в Гималайских горах. По его словам, туда стоит поехать ради одного из самых красивых туристических мест в стране, которая входит в число самых опасных в мире.

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«Я думаю, что авиасообщение и возможность финансовых расчетов могут открыть новое направление для российских туристов, особенно зимой», — отметил министр, назвав Пакистан раем.

Легари добавил, что на его родине немало других интересных мест для путешественников. «Береговые линии, пустыни с большим количеством природной красоты — все это точки, которые могут быть очень привлекательны для туристов», — заключил он.

Ранее глава Минтранса Роман Старовойт сообщал, что Россия ведет переговоры с иностранными авиакомпаниями о запуске прямых рейсов в Пакистан. Кроме того, маршруты без пересадок могут появиться из России в Бразилию и Малайзию.

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