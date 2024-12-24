Одну из самых опасных стран назвали раем и пригласили туда россиян

Министр энергетики Пакистана Легари пригласил россиян на курорт Скарду

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари пригласил россиян на курорт Скарду на севере страны. Его слова приводит ТАСС.

Легари отметил, что Пакистан недавно открыл новый курорт в Гималайских горах. По его словам, туда стоит поехать ради одного из самых красивых туристических мест в стране, которая входит в число самых опасных в мире.

«Я думаю, что авиасообщение и возможность финансовых расчетов могут открыть новое направление для российских туристов, особенно зимой», — отметил министр, назвав Пакистан раем.

Легари добавил, что на его родине немало других интересных мест для путешественников. «Береговые линии, пустыни с большим количеством природной красоты — все это точки, которые могут быть очень привлекательны для туристов», — заключил он.

Ранее глава Минтранса Роман Старовойт сообщал, что Россия ведет переговоры с иностранными авиакомпаниями о запуске прямых рейсов в Пакистан. Кроме того, маршруты без пересадок могут появиться из России в Бразилию и Малайзию.