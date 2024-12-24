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19:19, 24 декабря 2024Мир

В Совфеде ответили на передачу Украине первого миллиарда от замороженных активов России

Климов призвал начать проверку после передачи Украине миллиарда от активов РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

России необходимо начинать проверку и возбуждать гражданские и уголовные дела в связи с передачей Украине первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных в западных странах российских активов, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Они уже профукали сотни миллиардов долларов помощи. Поэтому плюс-минус миллиард им точно ничем не поможет. Это с точки зрения эффективности этой прибавки в их бюджет. То есть этого на самом деле им ненадолго хватит. Будет все разворовано, растранжирено очень быстро», — убежден Климов.

Сенатор напомнил, что западные страны передали Украине именно проценты, которые набежали с момента ареста российских активов. Тем не менее, с точки зрения международного права, это воровство, добавил он.

Мы обязаны начинать по этому поводу соответствующие проверки и возбуждать дела, причем дела как гражданского порядка, потому что надо ущерб возместить, так, я полагаю, есть там и предмет для уголовного разбирательства с нашей стороны. Нам никто не мешает эти дела возбуждать и по нашему законодательству выносить соответствующие решения

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

Климов также рассказал, что речь идет не о физических деньгах, а об электронных записях на счетах.

«В этом смысле эти средства остаются в обороте на наших корреспондентских счетах западных банков. Поэтому рано или поздно, я думаю, мы все равно попросим все это вернуть, и я хотел бы еще со штрафами, пенями и наказанием виновных. Так что, с одной стороны, толку большого для Украины от этого не будет, а с другой стороны, мы просто обязаны всех виновных в этом грабеже достать и наказать», — заключил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти республики получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов. Он уточнил, что речь идет о первом транше в рамках одобренного властями Соединенных Штатов кредита на общую сумму в 20 миллиардов долларов. По схожей схеме, как ожидается, страны «Большой семерки» (G7) предоставят Украине еще 30 миллиардов долларов.

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