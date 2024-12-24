В Совфеде ответили на передачу Украине первого миллиарда от замороженных активов России

Климов призвал начать проверку после передачи Украине миллиарда от активов РФ

России необходимо начинать проверку и возбуждать гражданские и уголовные дела в связи с передачей Украине первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных в западных странах российских активов, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Они уже профукали сотни миллиардов долларов помощи. Поэтому плюс-минус миллиард им точно ничем не поможет. Это с точки зрения эффективности этой прибавки в их бюджет. То есть этого на самом деле им ненадолго хватит. Будет все разворовано, растранжирено очень быстро», — убежден Климов.

Сенатор напомнил, что западные страны передали Украине именно проценты, которые набежали с момента ареста российских активов. Тем не менее, с точки зрения международного права, это воровство, добавил он.

Мы обязаны начинать по этому поводу соответствующие проверки и возбуждать дела, причем дела как гражданского порядка, потому что надо ущерб возместить, так, я полагаю, есть там и предмет для уголовного разбирательства с нашей стороны. Нам никто не мешает эти дела возбуждать и по нашему законодательству выносить соответствующие решения Андрей Климов зампред комитета Совфеда по международным делам

Климов также рассказал, что речь идет не о физических деньгах, а об электронных записях на счетах.

«В этом смысле эти средства остаются в обороте на наших корреспондентских счетах западных банков. Поэтому рано или поздно, я думаю, мы все равно попросим все это вернуть, и я хотел бы еще со штрафами, пенями и наказанием виновных. Так что, с одной стороны, толку большого для Украины от этого не будет, а с другой стороны, мы просто обязаны всех виновных в этом грабеже достать и наказать», — заключил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти республики получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов. Он уточнил, что речь идет о первом транше в рамках одобренного властями Соединенных Штатов кредита на общую сумму в 20 миллиардов долларов. По схожей схеме, как ожидается, страны «Большой семерки» (G7) предоставят Украине еще 30 миллиардов долларов.