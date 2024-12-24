Первый замглавы Минобороны России вручил награды раненым участникам СВО

Первый замглавы Минобороны России Леонид Горнин вручил награды раненым участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
От имени министра обороны Андрея Белоусова он поблагодарил военнослужащих за героизм, мужество и храбрость, а также пожелал выздоровления.
«Поздравляю вас с получением заслуженных государственных и ведомственных наград. Это признание ваших заслуг перед Родиной и важный этап жизненного пути», — сказал Горнин.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отметил работу жителей ряда регионов страны, в том числе Пермского края. Глава государства присвоил россиянам почетные звания и представил к государственным наградам.