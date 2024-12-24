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19:17, 24 декабря 2024Россия

Первый замглавы Минобороны России вручил награды раненым участникам СВО

Первый замглавы Минобороны России Горнин вручил награды раненым участникам СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Леонид Горнин

Леонид Горнин. Фото: Артем Геодакян / POOL / РИА Новости

Первый замглавы Минобороны России Леонид Горнин вручил награды раненым участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

От имени министра обороны Андрея Белоусова он поблагодарил военнослужащих за героизм, мужество и храбрость, а также пожелал выздоровления.

«Поздравляю вас с получением заслуженных государственных и ведомственных наград. Это признание ваших заслуг перед Родиной и важный этап жизненного пути», — сказал Горнин.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отметил работу жителей ряда регионов страны, в том числе Пермского края. Глава государства присвоил россиянам почетные звания и представил к государственным наградам.

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