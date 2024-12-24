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10:20, 24 декабря 2024Культура

Васю Обломова потребовали признать иноагентом

Shot: «Сорок сороков» потребовали признать музыканта Васю Обломова иноагентом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Песню «Письмо Санта-Клаусу» российского музыканта Василия Гончарова, выступающего под псевдонимом Вася Обломов, потребовали запретить, а исполнителя признать иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С такой инициативой общественники из движения «Сорок сороков» обратились в Минюст России. Они сочли трек «государственной антипропагандой» и отметили, что он доступен на стриминговых сервисах. Shot же указал, что Обломов уехал из России и «гастролирует по США и Европе».

Лидер группы «Чебоза» Вася Обломов в музыке акцентируется на поп-роке и рэпе. Периодически он выпускает сатирические и иронические песни, к примеру, ставшую хитом «Еду в Магадан». В 2013 году он снялся в телевизионном проекте «Господин хороший» — продолжении «Гражданина поэта».

Ранее Лию Ахеджакову предложили признать иноагентом и лишить звания народной артистки России.

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