Васю Обломова потребовали признать иноагентом

Shot: «Сорок сороков» потребовали признать музыканта Васю Обломова иноагентом

Песню «Письмо Санта-Клаусу» российского музыканта Василия Гончарова, выступающего под псевдонимом Вася Обломов, потребовали запретить, а исполнителя признать иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С такой инициативой общественники из движения «Сорок сороков» обратились в Минюст России. Они сочли трек «государственной антипропагандой» и отметили, что он доступен на стриминговых сервисах. Shot же указал, что Обломов уехал из России и «гастролирует по США и Европе».

Лидер группы «Чебоза» Вася Обломов в музыке акцентируется на поп-роке и рэпе. Периодически он выпускает сатирические и иронические песни, к примеру, ставшую хитом «Еду в Магадан». В 2013 году он снялся в телевизионном проекте «Господин хороший» — продолжении «Гражданина поэта».

Ранее Лию Ахеджакову предложили признать иноагентом и лишить звания народной артистки России.