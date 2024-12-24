В России назвали последствие ввода войск ЕС в зону украинского конфликта

Депутат Швыткин предрек эскалацию конфликта при вводе войск ЕС на Украину

Страны, руководители которых выступают в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), не могут быть гарантами безопасности на Украине, а ввод их войск приведет к эскалации конфликта, убежден замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона разместить миротворцев из ЕС на Украине и назвал последствие этого решения.

«Говорить об их размещении преждевременно. Я выступаю против этого размещения, считая, что это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — заявил Швыткин.

Те страны, руководители которых выступают явно на стороне ВСУ, не могут служить гарантом безопасности Юрий Швыткин замглавы комитета Госдумы по обороне

По словам депутата, план Макрона исходит из того, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России на всей линии фронта ведут активные наступательные действия.

«Поэтому чтобы хоть как-то спасти, попытаться стабилизировать ситуацию, звучат подобного рода заявления», — заключил он.

Ранее американское издание Foreign Policy сообщило, что Макрон активно выступает за размещение европейских миротворческих сил на Украине уже в 2025 году. По его мнению, это необходимо для предотвращения эскалации конфликта.

При этом отмечается, что разговоры об отправке европейских войск на Украину на Западе назвали теоретическими.