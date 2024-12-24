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03:37, 24 декабря 2024Бывший СССР

Пленный украинец раскрыл масштабы дезертирства в ВСУ

Украинский пленный Салий: из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 военных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

За неделю батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) не досчитался более двадцати военнослужащих из-за дезертирства. Об этом рассказал попавший в плен мобилизованный младший лейтенант Павел Салий в беседе с РИА Новости.

Он поделился, что после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду новобранцев отправили на повторное обучение на полигон из-за плохой подготовки в учебной части. Собеседник агентства отметил, что обучение должно было длиться неделю, но пройти полный курс им не позволили.

«Из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ [самовольно оставивших часть], дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось», — поделился он. По словам Салия, за неделю из батальона дезертировали двадцать два солдата.

Ранее украинский аналитический ресурс «Опендатабот» обратил внимание, что в стране выросло количество уголовных дел по статье о дезертирстве в 3,7 раза за год. По его информации, число дезертиров на Украине увеличивается каждый год.

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