Украинский пленный Салий: из батальона ВСУ за неделю дезертировали 22 военных

За неделю батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) не досчитался более двадцати военнослужащих из-за дезертирства. Об этом рассказал попавший в плен мобилизованный младший лейтенант Павел Салий в беседе с РИА Новости.

Он поделился, что после зачисления в 71-ю отдельную егерскую бригаду новобранцев отправили на повторное обучение на полигон из-за плохой подготовки в учебной части. Собеседник агентства отметил, что обучение должно было длиться неделю, но пройти полный курс им не позволили.

«Из-за того, что люди массово уходят в СЗЧ [самовольно оставивших часть], дезертируют из части, нас отправили на боевой выход раньше, чем планировалось», — поделился он. По словам Салия, за неделю из батальона дезертировали двадцать два солдата.

Ранее украинский аналитический ресурс «Опендатабот» обратил внимание, что в стране выросло количество уголовных дел по статье о дезертирстве в 3,7 раза за год. По его информации, число дезертиров на Украине увеличивается каждый год.

