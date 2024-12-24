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18:46, 24 декабря 2024Ценности

Популярная российская актриса снялась в купальнике на отдыхе

Российская актриса Ольга Медынич снялась в ярком купальнике на Шри-Ланке
Екатерина Ештокина

Фото: @medynich

Популярная российская актриса театра и кино Ольга Медынич снялась в купальнике на отдыхе. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Макрон» показала фото, на котором предстала лежа на шезлонге в ярко-оранжевом купальнике на тонких бретелях. Помимо этого, артистка надела на голову пестрый тюрбан и солнцезащитные очки. При этом в руках знаменитость держала собаку.

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Известно, что Медынич проводит отпуск на Шри-Ланке, куда она с трудом вывезла питомца, которого не смогла оставить в Москве.

Ранее в декабре 41-летняя звезда сериала «Универ» снялась в мокрой футболке и без бюстгальтера. Российская актриса театра и кино Наталья Рудова позировала на берегу моря в откровенном виде.

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