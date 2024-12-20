41-летняя звезда сериала «Универ» снялась в мокрой футболке и без бюстгальтера

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото в откровенном виде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» снялась на берегу моря в черной и мокрой оверсайз-футболке, которая была приспущена на одном плече. При этом на снимке видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера. Вдобавок она распустила длинные светлые волосы. Ее образ завершили несколько украшений на пальцах и запястьях.

Ранее в декабре звезда «Универа» прикрыла обнаженную грудь полотенцем на видео. Наталья Рудова заявляла, что посетила одну из столичных косметологических клиник, где прошла процедуру массажа.