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19:48, 20 декабря 2024Ценности

41-летняя звезда сериала «Универ» снялась в мокрой футболке и без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото в откровенном виде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» снялась на берегу моря в черной и мокрой оверсайз-футболке, которая была приспущена на одном плече. При этом на снимке видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера. Вдобавок она распустила длинные светлые волосы. Ее образ завершили несколько украшений на пальцах и запястьях.

Ранее в декабре звезда «Универа» прикрыла обнаженную грудь полотенцем на видео. Наталья Рудова заявляла, что посетила одну из столичных косметологических клиник, где прошла процедуру массажа.

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