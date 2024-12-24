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18:49, 24 декабря 2024Мир

Посольство России опровергло данные об отказе Судана размещать базу ВМФ

Посольство РФ: данные об отказе Судана размещать МТО ВМФ являются ложными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: George Philipas / Reuters

Данные о якобы отказе Судана размещать пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России являются ложными. Об этом заявили в посольстве России в Хартуме, сообщает ТАСС.

В российском диппредставительстве отметили, что качество материала СМИ, опубликовавшего ложные сведения, «пробило очередное дно». по словам посольства, приведенные в тексте ссылки либо «передернуты» по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы.

«Все написанное — вранье от первой до последней буквы, соответственно, опускаться до комментариев нет необходимости», — заявили в посольстве.

Ранее исполняющий обязанности заместителя главы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявил, что Россия может сыграть ключевую роль в завершении конфликта в стране. По его словам, Москва имеет влияние в Африке.

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