Посольство России опровергло данные об отказе Судана размещать базу ВМФ

Посольство РФ: данные об отказе Судана размещать МТО ВМФ являются ложными

Данные о якобы отказе Судана размещать пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России являются ложными. Об этом заявили в посольстве России в Хартуме, сообщает ТАСС.

В российском диппредставительстве отметили, что качество материала СМИ, опубликовавшего ложные сведения, «пробило очередное дно». по словам посольства, приведенные в тексте ссылки либо «передернуты» по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы.

«Все написанное — вранье от первой до последней буквы, соответственно, опускаться до комментариев нет необходимости», — заявили в посольстве.

Ранее исполняющий обязанности заместителя главы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявил, что Россия может сыграть ключевую роль в завершении конфликта в стране. По его словам, Москва имеет влияние в Африке.