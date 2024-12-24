Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:15, 24 декабря 2024Экономика

Потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры нарушили запрет на плавание

Минтранс: потерпевшие крушение танкеры нарушили запрет на плавание
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Танкеры «Волгонефть», потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили запрет на плавание. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса.

По данным министерства, Ространснадзор, проводивший проверку после случившегося, выяснил, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. «Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом», — уточняется в публикации.

В Минтрансе доложили, что с момента аварии специалисты обследовали более 170 квадратных километров акватории и в ходе ликвидации загрязнений очистили от мазута более 24,3 тысячи квадратных метров. Фрагменты нефтепродуктов локализуют бонами (плавучие ограждения или заграждения на реках, озерах, в морских портах — прим. «Ленты.ру») и собирают инструментами и спецсудами, а радужную пленку обрабатывают при помощи сорбента. На ликвидацию загрязнений потратили более 2,7 тонны нейтрализующего вещества. «В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов. Также аварийно-спасательные группы сотрудников отрасли очистили 4,8 тысячи квадратных метров пляжей и участков берега, собрав около 14,5 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлено 200 метров боновых заграждений», — поделились информацией в министерстве.

Ранее в этот же день стало известно, что ответственными за подъем и утилизацию потерпевших крушение танкеров станут их собственники. Весь же попавший на пляжи Черноморского побережья после произошедшего мазут уберут к февралю следующего года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

      75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля

      Путин выразил готовность увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

      Бывший бездомный стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей

      Названа главная ошибка США в Афганистане

      Тимоти Шаламе смутил фанатов видео с оголенным торсом

      На Западе назвали самую серьезную стратегическую ошибку Украины

      «Орешник» назвали доказательством лидерства России

      На Пугачеву и Распутину планировали покушение

      Врач предупредил о рисках перелома пениса в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше