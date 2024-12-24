Потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры нарушили запрет на плавание

Минтранс: потерпевшие крушение танкеры нарушили запрет на плавание

Танкеры «Волгонефть», потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили запрет на плавание. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса.

По данным министерства, Ространснадзор, проводивший проверку после случившегося, выяснил, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. «Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом», — уточняется в публикации.

В Минтрансе доложили, что с момента аварии специалисты обследовали более 170 квадратных километров акватории и в ходе ликвидации загрязнений очистили от мазута более 24,3 тысячи квадратных метров. Фрагменты нефтепродуктов локализуют бонами (плавучие ограждения или заграждения на реках, озерах, в морских портах — прим. «Ленты.ру») и собирают инструментами и спецсудами, а радужную пленку обрабатывают при помощи сорбента. На ликвидацию загрязнений потратили более 2,7 тонны нейтрализующего вещества. «В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов. Также аварийно-спасательные группы сотрудников отрасли очистили 4,8 тысячи квадратных метров пляжей и участков берега, собрав около 14,5 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлено 200 метров боновых заграждений», — поделились информацией в министерстве.

Ранее в этот же день стало известно, что ответственными за подъем и утилизацию потерпевших крушение танкеров станут их собственники. Весь же попавший на пляжи Черноморского побережья после произошедшего мазут уберут к февралю следующего года.