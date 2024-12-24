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12:12, 24 декабря 2024Мир

Правительство Италии приняло решение о продолжении помощи Украине

Правительство Италии одобрило декрет о продлении оказания помощи Украине на год
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Правительство Италии одобрило декрет о продлении оказания помощи Украине еще на год, до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

«Мы должны соблюдать обязательства перед нашими международными союзниками, но я надеюсь, что это последний указ», — заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

По мнению газеты, правительство Италии с осторожностью приняло решение о возобновлении дальнейшей помощи Киеву из-за ожидания инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

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