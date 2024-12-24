Президент Панамы обвинил Трампа в невежестве

Президент Панамы Мулино: слова Трампа о Панамском канале — грубое невежество

Слова избранного американского лидера Дональда Трампа о переходе Панамского канала к США являются проявлением грубого невежества. Об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино, передает телеканал CNN.

«Заявления Трампа — это проявление грубого исторического невежества с его стороны. 31 декабря исполнится 25 лет со того момента, как Панамский канал официально перешел в руки панамцев», — отметил политик.

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.

Также республиканец выложил пост с фото Панамского канала и флагом США. «Добро пожаловать в Соединенные Штаты, Канал», — подписал Трамп фотографию.