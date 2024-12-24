Психолог дал совет любителям подводить итоги года

Психолог Зберовский: не стоит в конце когда делиться своими неудачами

В социальных сетях лучше рассказывать о своих достижениях и не писать о неудачах, заявил психолог Андрей Зберовский. Любителям делиться достижениями он дал предновогодний совет в беседе с «Вечерней Москвой».

«Можно не только подводить итоги, но и брать на себя новые обязательства — например, в наступающем году добиться той или иной цели. Это неплохо мотивирует человека», — посоветовал психолог. Он также порекомендовал расставить приоритеты и напомнил, что то, что важно для одного человека, может быть совершенно неважно для другого.

Зберовский посоветовал рассказывать об итогах года в социальных сетях в том случае, если они вызовут у читателя восхищение или уважение. «Это могут быть какие-то позитивные достижения. Например, человек поменял работу или добился новой должности, похудел на 20 килограммов или стал родителем. Такой информацией можно и нужно хвастаться», — призвал специалист. При этом он напомнил, что комментарии к таким постам могут писать люди, завидующие чужому успеху, а потому ставящие все достижения автора под сомнение.

В то же время он порекомендовал не делиться неудачами в соцсетях. По его словам, истории о неудачах могут спровоцировать неприятные комментарии от других людей.

Если в итогах есть информация, которая однозначно вызывает у людей положительные эмоции, то я бы советовал их подводить. Но если результаты какие-то спорные, то лучше о них не писать психолог Андрей Зберовский

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