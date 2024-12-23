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21:11, 23 декабря 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали не сочетать один популярный новогодний салат с шампанским

Диетолог Писарева: запивание оливье шампанским грозит вздутием живота
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева объяснила, почему не стоит сочетать оливье с шампанским и некоторыми другими напитками. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Писарева предупредила, что запивание популярного новогоднего салата шампанским, соками или компотами грозит вздутием живота. По ее словам, в составе оливье присутствуют мясо, картофель и другие отварные овощи, которые усваиваются достаточно долго, в то время как соки и газированные напитки — источник быстроусвояемых углеводов. Подобное сочетание и приводит к проблемам с ЖКТ, рассказала диетолог.

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Писарева уточнила, что самыми безобидными напитками, которые можно употреблять во время еды, являются вода с лимоном и сухое вино. При этом, по ее мнению, от привычки запивать пищу в целом стоит отказаться. Диетолог посоветовала употреблять любые напитки за 20-30 минут до еды либо через час после.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алия Усеева рассказала о вреде стакана воды натощак. По ее словам, польза этой привычки не доказана, в то же время она способна навредить пищеварению.

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