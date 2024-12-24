Путин и Лукашенко поздравили Алиева с днем рождения

Путин и Лукашенко поздравили президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения азербайджанского лидера Ильхама Алиева с днем рождения. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — отметил в поздравлении Путин. Он пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Президента Азербайджана с днем рождения также поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко. Представитель Минска отметил доверительные личные отношения с Алиевым и пожелал коллеге удачи и неизменных побед.

Ранее Путин поздравил с Днем республики президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он выразил уверенность, что Москва и Астана совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей.