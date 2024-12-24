Ракетный крейсер США обстрелял два американских истребителя за ночь

Fox News: крейсер США Gettysburg обстрелял два американских истребителя за ночь

Ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, обстрелял еще один самолет. Об этом сообщает Fox News.

Оба инцидента с дружественным огнем произошли за одну ночь 22 декабря во время авиаударов по объектам хуситов. Корабль, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, открыл огонь по самолетам, взлетавшим с палубы авианосца.

Пилоты истребителя, в который попала зенитная ракета, успели катапультироваться. Второй экипаж сумел уклониться от поражения, снаряд прошел на расстоянии около 30 метров от борта.

Источник телеканала утверждает, что пилоты ВМС США возмущены инцидентом и ставят под сомнение качество подготовки на борту «Геттисберга», называя ее недостаточной.