Раскрыт максимальный срок годности оливье

Эксперт Быстров: красную икру в открытой банке можно хранить до пяти дней

Некоторые новогодние блюда необходимо выбрасывать через несколько дней или после приготовления, предупредил специалист по общественному питанию, доцент Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Дмитрий Быстров. Максимальный срок годности этих блюд эксперт раскрыл в беседе с URA.ru.

По его словам, салат оливье можно хранить всего два дня, так как в его состав входят яйца и майонез, селедку под шубой — от трех до пяти дней, холодец — до трех до пяти дней после приготовления. «Однако все эти блюда будут сохранять свои качества только при условии, что они хранятся в холодильнике», — отметил Быстров.

Специалист добавил, что красную икру, если банка была открыта, можно держать в холодильнике не больше пяти дней. Винегрет же необходимо употребить в течение двух дней, при этом хранить его нужно в герметичном контейнере, чтобы избежать окисления, добавил Быстров. А одним из самых скоропортящихся продуктов он назвал мясо — его в готовом виде нужно употребить за два дня.

Особенно опасно долго хранить мясные и рыбные блюда, если они не были правильно приготовлены или хранились при неправильной температуре, предупредил специалист.

Ранее эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как сделать более полезными популярные новогодние салаты. Сделать полезнее сельдь под шубой поможет уменьшение количества майонеза в рецепте, а также выбор не слишком соленой рыбы.

