Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:35, 24 декабря 2024Забота о себе

Раскрыт максимальный срок годности оливье

Эксперт Быстров: красную икру в открытой банке можно хранить до пяти дней
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Некоторые новогодние блюда необходимо выбрасывать через несколько дней или после приготовления, предупредил специалист по общественному питанию, доцент Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Дмитрий Быстров. Максимальный срок годности этих блюд эксперт раскрыл в беседе с URA.ru.

По его словам, салат оливье можно хранить всего два дня, так как в его состав входят яйца и майонез, селедку под шубой — от трех до пяти дней, холодец — до трех до пяти дней после приготовления. «Однако все эти блюда будут сохранять свои качества только при условии, что они хранятся в холодильнике», — отметил Быстров.

Специалист добавил, что красную икру, если банка была открыта, можно держать в холодильнике не больше пяти дней. Винегрет же необходимо употребить в течение двух дней, при этом хранить его нужно в герметичном контейнере, чтобы избежать окисления, добавил Быстров. А одним из самых скоропортящихся продуктов он назвал мясо — его в готовом виде нужно употребить за два дня.

Материалы по теме:
Производство пищи требует все больше ресурсов. Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
Производство пищи требует все больше ресурсов.Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
28 ноября 2022
Мир рискует остаться без пива из-за изменения климата. Сможет ли человечество спасти любимый алкогольный напиток?
Мир рискует остаться без пива из-за изменения климата.Сможет ли человечество спасти любимый алкогольный напиток?
11 февраля 2023

Особенно опасно долго хранить мясные и рыбные блюда, если они не были правильно приготовлены или хранились при неправильной температуре, предупредил специалист.

Ранее эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как сделать более полезными популярные новогодние салаты. Сделать полезнее сельдь под шубой поможет уменьшение количества майонеза в рецепте, а также выбор не слишком соленой рыбы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двух слов связать не могут». В Общественной палате недовольны ситуацией с детьми мигрантов в школах

      Звезда сериала «Физрук» снялась в прозрачном наряде в откровенной позе

      В Киеве пожаловались на упреки Запада

      Мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину в Москве

      В России шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и впал в кому

      Появились кадры работы российской артиллерии в Курской области

      Российский пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей

      Бывшего президента США выписали из больницы

      Пассажирский самолет сменил курс из-за внезапно заболевшего пилота

      Лукашенко ответил «из Киева» на свой же вопрос «откуда командовали Майданом» в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше