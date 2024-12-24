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17:53, 24 декабря 2024Мир

Раскрыта судьба «цитадели Асада»

FT: власти Сирии открыли центры перерегистрации солдат в «цитадели Асада»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Новые сирийские власти открыли центры перерегистрации солдат в провинции Латакия и других регионах Сирии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Сотни бывших солдат стоят в очередях названной журналистами «цитаделью Асада» Латакии. Их сопровождают бойцы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), которые требуют плевать в портреты свергнутого президента Башара Асада.

По мнению новых властей, с помощью таких центров получится разоружить людей и гарантировать безопасность в стране.

В самой Латакии многие опасаются, что захват власти положит начало циклу бесправия и возмездия.

Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа достиг соглашения о роспуске повстанческих группировок и решил объединить их под эгидой Минобороны.

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