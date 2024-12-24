Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в возвращении Саакашвили в Грузию

Замглавы военной контрразведки Украины помог Саакашвили вернуться в Грузию

Заместитель начальника военной контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе, ранее занимавший пост замглавы МВД Грузии, является организатором незаконного возвращения Михаила Саакашвили на родину в 2021 году. Об этом на судебном процессе в Тбилиси заявил водитель трайлера Элгуджа Цомая, доставивший бывшего президента, пишет газета «Взгляд».

Цомая рассказал, что регулярно осуществлял перевозки продукции между Грузией и Украиной и однажды познакомился с Лорткипанидзе в одном из ресторанов Киева. Вскоре Лорткипанидзе связался с ним и попросил помочь доставить Саакавшвили в Грузию, тот согласился.

«Недалеко от Одесского порта после моего разговора с Лорткипанидзе на какой-то черной машине с водителем по имени Юра приехал Саакашвили. Я пересадил его к себе. В моей машине есть кровать, на нее залез Саакашвили. Мы прошли в порту досмотр и въехали на судно. Когда мы добрались до Грузии, Саакашвили перебрался в холодильник», — рассказал водитель.

По его словам, в грузинском порту Саакашвили никто не встретил, несмотря на договоренности. Тогда Цомая отвез политика сначала в свой дом, в Абашу, а потом в свою квартиру в Тбилиси. «На второй день, когда я заливал в свою машину в Тбилиси бензин, меня остановила полиция и спросила, кто у меня дома. Повезли домой, там уже было много полиции. После этого я Саакашвили не видел», — рассказал Цомая.

В марте Грузия потребовала от Украины выдать Лорткипанидзе. На родине он обвиняется в насилии и содействии Саакашвили в незаконном пересечении границы.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После поражения его партии он покинул страну. Новые власти возбудили в его отношении несколько уголовных дел и лишили гражданства.

Политик получил паспорт Украины и возглавлял администрацию Одессы. Позднее его лишили и гражданства Украины, однако пришедший к власти Владимир Зеленский вернул ему паспорт. В 2021-м Саакашвили вернулся в Грузию и был задержан, а позднее судим и приговорен к шести годам лишения свободы.