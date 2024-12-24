Разозлившая мужчин блогерша раскрыла секрет красоты на фото в соцсетях

Разозлившая мужчин блогерша Уотерс использует тейпы для лица для фото в соцсетях

Канадская блогерша раскрыла секрет красоты на фото в соцсетях и разозлила мужчин. Ролик на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсер Хлои Уотерс поделилась видео, в котором рассказала, что ее прозвали королевой catfish в сети. По этой причине инфлюэнсер решила рассказать о секрете своей привлекательности — в итоге публикация набрала почти семь миллионов просмотров.

По словам блогерши, она добивается моложавой внешности с помощью специальных тейпов для лица, которыми подтягивает кожу. Кроме того, Уотерс ежедневно делает макияж с лифтинг-эффектом, чтобы скрыть возрастные признаки на лице. «Я будто использую фотошоп, но в реальной жизни», — признается она.

В декабре 2020 года новый флешмоб в соцсетях показал реальную внешность женщин без макияжа.