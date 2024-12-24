Родители нежелательно пребывающих в России детей-иностранцев получат такой же статус

Родители нежелательно пребывающих в РФ детей получат аналогичный статус

Иностранные граждане, дети которых будут признаны нежелательно пребывающими в России, получат аналогичный статус. Это следует из приказа МВД.

Приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

В документе говорится, что если иностранец не достиг 18-летнего возраста, то при подготовке материалов о нежелательности его пребывания в РФ одновременно будут готовиться материалы о нежелательности пребывания в стране и в отношении его родителей или законных представителей.

Ранее Госдума приняла закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка.

Ранее о необходимости выработать подход к работе с не знающими русский язык или плохо владеющими им детьми мигрантов заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что закон о языках от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.