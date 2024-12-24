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17:16, 24 декабря 2024Экономика

Россия собралась увеличить количество некоторых магазинов

РЭЦ: количество национальных магазинов РФ за границей вырастет на треть
Кирилл Луцюк
СюжетHM в России:

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В уходящем году национальные магазины российской продукции за границей смогли заработать четыре миллиарда рублей. Об этом заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, в настоящее время РФ располагает 44 такими торговыми точками в семи государствах. Из них 33 расположены в Китае. Средний чек в таких магазинах составляет около тысячи рублей.

Никишина отметила, что четыре миллиарда — это очень неплохая цифра, однако в следующем году запланировано удвоение заработка. Что касается количества национальных магазинов, то оно вырастет на треть.

По оценкам, сделанным в 2023 году, зарубежные розничные потребительские бренды, остановившие или приостановившие бизнес в России, могли потерять до двух миллиардов долларов. Самые ощутимые потери отмечены у шведской H&M, испанской Inditex и IKEA.

Также есть сведения, что в 2022 году розничная торговля в России столкнулась с максимальным (с 2015 года) спадом продаж.

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