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15:23, 24 декабря 2024Экономика

Россиянин едва не лишился ног из-за коммунальной аварии

Житель Черногорска едва не лишился ног из-за прорыва труб
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Черногорске (Хакасия) мужчина едва не лишился ног из-за коммунальной аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Инцидент произошел несколько дней назад. На подходе к дому на улице Садовой из-за давления прорвало трубы, и кипяток хлынул в подсобные помещения. Хозяин дома, спасая имущество, получил серьезные ожоги обеих ног. Местная жительница (по всей видимости, жена пострадавшего мужчины) сняла видео, на котором показала разорванную трубу и затопленные помещения, а также свои ожоги. Кроме того, она уточнила, что их семья лишились части урожая — кипятком залило виноградник.

По словам жителей Садовой улицы, проблемы с трубами начались еще три месяца назад. Так, в октябре на теплотрассе разорвало трубы из полипропилена. Местные жители вместе с Народным фронтом обратились в снабжающую компанию: в результате специалисты, приехавшие на место инцидента, сообщили, что данный участок теплотрассы не стоит на балансе компании, однако устранили аварию и заменили в камере теплотрассы полипропилен на чугун. Они также настоятельно порекомендовали поставить элеватор в камеру теплотрасс, чтобы полипропиленовые трубы на подходе к домам зимой не разорвало, уточнив, что в силу того, что эта теплосеть к ним не относится, сделать этого они не могут. Когда наступили холода, случилось именно то, о чем предупреждали специалисты.

«Народный фронт направил обращение в прокуратуру Черногорска с просьбой оперативно провести проверку и обязать ответственных лиц срочно принять меры по ремонту теплотрассы. Иначе в сильные морозы трубы начнут взрываться по всей улице и кипяток хлынет уже не в подсобные помещения, а в жилые дома, что может закончиться трагедией», — подытожили в пресс-службе.

Ранее в этот же день стало известно, что в Екатеринбурге автодорога ушла под воду.

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