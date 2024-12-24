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02:42, 24 декабря 2024Россия

Россиянка запустила фейерверк в отделении банка

Во Владивостоке задержали женщину, устроившую пожар в банке с помощью фейерверка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Во Владивостоке пятидесятилетняя женщина запустила фейерверк в отделении банка. Об этом сообщает региональное управление МВД России в Telegram.

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, в районе улицы Алеутской. Местная жительница подожгла салют во входной группе отделения, а затем скрылась с места происшествия. Позднее ее задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время устанавливается сумма ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Перми были зафиксированы два случая поджога банкоматов. По предварительным данным, пострадавшими стали сами поджигатели, вероятнее всего, действовавшие по указанию украинских мошенников.

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