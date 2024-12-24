Россиянок предупредили об опасных осложнениях из-за выдавливания прыщей

Дерматовенеролог, косметолог, эксперт в сфере anti-age-терапии Ксения Абрамова рассказала об опасности самостоятельного выдавливания любых прыщей. Об основных осложнениях врач предупредила россиянок в комментарии «Ленте.ру».
По словам Абрамовой, попытки самостоятельно избавиться от прыща могут привести к усилению воспаления. Это происходит потому, что зачастую все содержимое воспалительного элемента так и не выходит наружу полностью. К тому же при частом выдавливании белых или темных гнойничков можно травмировать кожу, после чего на этом месте появятся пигментные пятна и рубцы.
Самое страшное последствие выдавливания прыщей — это некроз кожи, когда случайно повреждаются крупные сосуды лица. С ним сложно бороться в условиях косметологического кабинета и нереально дома
Еще одним возможным осложнением врач назвала риск инфицировать кожу, если не соблюдать правила гигиены. Она подчеркнула, что человеку без медицинского образования трудно определить, какой прыщ можно удалять, а какой лучше не трогать.
«Для компетентного удаления воспалений требуются нужный угол зрения, правильно настроенный свет и, конечно, знание анатомии, — объяснила Абрамова. — Врач понимает и четко видит, где находятся воспалившиеся сально-волосяные протоки и в каком они состоянии, поэтому уход за кожей нужно доверять профессионалам».
Ранее Абрамова предупредила россиян о невидимой опасности подушек. Врач объяснила, что в подушках, одеялах и матрасах размножаются невидимые глазу паразиты и бактерии.