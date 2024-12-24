Россиянок предупредили об опасных осложнениях из-за выдавливания прыщей

Косметолог Абрамова: выдавливание прыщей может привести к некрозу кожи

Дерматовенеролог, косметолог, эксперт в сфере anti-age-терапии Ксения Абрамова рассказала об опасности самостоятельного выдавливания любых прыщей. Об основных осложнениях врач предупредила россиянок в комментарии «Ленте.ру».

По словам Абрамовой, попытки самостоятельно избавиться от прыща могут привести к усилению воспаления. Это происходит потому, что зачастую все содержимое воспалительного элемента так и не выходит наружу полностью. К тому же при частом выдавливании белых или темных гнойничков можно травмировать кожу, после чего на этом месте появятся пигментные пятна и рубцы.

Самое страшное последствие выдавливания прыщей — это некроз кожи, когда случайно повреждаются крупные сосуды лица. С ним сложно бороться в условиях косметологического кабинета и нереально дома Ксения Абрамова дерматовенеролог, косметолог

Еще одним возможным осложнением врач назвала риск инфицировать кожу, если не соблюдать правила гигиены. Она подчеркнула, что человеку без медицинского образования трудно определить, какой прыщ можно удалять, а какой лучше не трогать.

«Для компетентного удаления воспалений требуются нужный угол зрения, правильно настроенный свет и, конечно, знание анатомии, — объяснила Абрамова. — Врач понимает и четко видит, где находятся воспалившиеся сально-волосяные протоки и в каком они состоянии, поэтому уход за кожей нужно доверять профессионалам».

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