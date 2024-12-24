Российские банки понизили ставки по вкладам

ТАСС: МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк понизили ставки по сберегательным продуктам

Ряд российских банков понизили ставки по некоторым сберегательным продуктам на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные маркетингового агентства Marcs.

В частности, максимальная ставка Газпромбанка по вкладам в рублях была снижена на один процентный пункт (п. п). — до 23 процента. Кроме того, МКБ понизил ставки по ряду вкладов 0,5-2 п. п., а Альфа-банк — в пределах 0,4-2 п. п.

Ранее, 20 декабря, Банк России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21 процента годовых. Данное решение стало неожиданным для рынка, поскольку подавляющее большинство экспертов ожидало ужесточения до 23 процентов. В регуляторе объяснили ситуацию существенным сокращением кредитования, возникшим из-за ужесточения условий выдачи кредитов по причинам, не связанным со ставкой.

