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22:21, 24 декабря 2024Экономика

Российские банки понизили ставки по вкладам

ТАСС: МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк понизили ставки по сберегательным продуктам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ряд российских банков понизили ставки по некоторым сберегательным продуктам на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные маркетингового агентства Marcs.

В частности, максимальная ставка Газпромбанка по вкладам в рублях была снижена на один процентный пункт (п. п). — до 23 процента. Кроме того, МКБ понизил ставки по ряду вкладов 0,5-2 п. п., а Альфа-банк — в пределах 0,4-2 п. п.

Ранее, 20 декабря, Банк России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21 процента годовых. Данное решение стало неожиданным для рынка, поскольку подавляющее большинство экспертов ожидало ужесточения до 23 процентов. В регуляторе объяснили ситуацию существенным сокращением кредитования, возникшим из-за ужесточения условий выдачи кредитов по причинам, не связанным со ставкой.

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