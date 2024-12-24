Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 24 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные заняли населенный пункт на покровском направлении в ДНР

Рожин: российские военные заняли Новооленовку на юге от Покровска в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные заняли село Новооленовка на юге от Покровска в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Покровское направление. Новооленовка освобождена», — написал он. Кроме того, по словам Рожина, российские войска также взяли село Украинка на юге от населенного пункта.

Кроме того, Рожин сообщил, что российские войска входят в восточную часть села Новоелизаветовка, расположенного на западе от Новооленовки. Он отметил, что в данном населенном пункте идут бои.

Ранее украинский аналитический проект DeepState заявил, что Вооруженные силы России продвинулись у Новооленовки. Кроме того, сообщалось об успехах российских военных в Курской области и к югу от Курахово.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      В России бывшего замглавы управления ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше