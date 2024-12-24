Российские военные заняли населенный пункт на покровском направлении в ДНР

Рожин: российские военные заняли Новооленовку на юге от Покровска в ДНР

Российские военные заняли село Новооленовка на юге от Покровска в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Покровское направление. Новооленовка освобождена», — написал он. Кроме того, по словам Рожина, российские войска также взяли село Украинка на юге от населенного пункта.

Кроме того, Рожин сообщил, что российские войска входят в восточную часть села Новоелизаветовка, расположенного на западе от Новооленовки. Он отметил, что в данном населенном пункте идут бои.

Ранее украинский аналитический проект DeepState заявил, что Вооруженные силы России продвинулись у Новооленовки. Кроме того, сообщалось об успехах российских военных в Курской области и к югу от Курахово.