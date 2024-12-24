Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:58, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Российским разработчикам предоставили доступ к передовым технологиям

VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

VK запустила инициативу OpenVK, в которой будут выкладываться проекты для обмена знаниями и опытом между специалистами IT-отрасли. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

В OpenVK компания представит проекты по таким направлениям, как IT-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта.

В открытом исходном коде доступна платформа для создания высоконагруженных приложений Tarantool, которая используется компаниями для обеспечения надежности и скорости своих сервисов; система визуализации данных для мониторинга StatsHouse; дизайн-система VKUI для создания удобных интерфейсов и другие проекты.

«Инициатива OpenVK способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам», — рассказал технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

Кроме того, разработчикам будут доступны модели искусственного интеллекта и библиотеки для их создания — в частности, модель для синтеза речи, которая позволит придать искусственной речи правильные эмоциональные оттенки при озвучивании текста нейросетями. Благодаря ей речь будет звучать естественно и не монотонно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

      Бьянка сорвала свое выступление на престижной премии

      В США назвали способ сохранить мир на Украине после завершения конфликта

      Новые сирийские власти объявили католическое рождество выходным днем

      В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

      В российском поселке пожаловались на месячный фекальный потоп на улице

      Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы достигли трехлетнего максимума

      Филипп Киркоров показал содержимое сумки за 400 тысяч рублей

      В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

      Появились новые подробности боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше