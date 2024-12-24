Российским разработчикам предоставили доступ к передовым технологиям

VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом

VK запустила инициативу OpenVK, в которой будут выкладываться проекты для обмена знаниями и опытом между специалистами IT-отрасли. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

В OpenVK компания представит проекты по таким направлениям, как IT-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта.

В открытом исходном коде доступна платформа для создания высоконагруженных приложений Tarantool, которая используется компаниями для обеспечения надежности и скорости своих сервисов; система визуализации данных для мониторинга StatsHouse; дизайн-система VKUI для создания удобных интерфейсов и другие проекты.

«Инициатива OpenVK способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам», — рассказал технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

Кроме того, разработчикам будут доступны модели искусственного интеллекта и библиотеки для их создания — в частности, модель для синтеза речи, которая позволит придать искусственной речи правильные эмоциональные оттенки при озвучивании текста нейросетями. Благодаря ей речь будет звучать естественно и не монотонно.