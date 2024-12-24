Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 24 декабря 2024Экономика

Самое популярное в мире растительное масло подешевело

Bloomberg: пальмовое масло подешевело из-за конкуренции и проблем в Малайзии
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Цены на пальмовое масло упали из-за опасений по поводу слабого экспорта из Малайзии и жесткой конкуренции со стороны производителей соевого масла. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Объемы поставок из Малайзии за первые 20 дней декабря снизились на 8,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Крупнейший покупатель этого продукта — Индия — сократила закупки почти на 22 процента. Как заявил аналитик Fastmarkets Palm Oil Analytics в Сингапуре Сатья Варка, слабый экспорт из Малайзии и снижение конкурентоспособности пальм подрывают настроения на рынке. Некоторые трейдеры фиксируют прибыль и выравнивают позиции перед праздниками.

В начале ноября мировые цены на пальмовое масло, напротив, шли вверх из-за высокого спроса. Одной из причин этого стала увеличивающаяся привлекательность данного продукта в качестве сырья для биотоплива. В России нехватка пальмового масла обернулась подорожанием подсолнечного.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      В России бывшего замглавы управления ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше