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11:12, 24 декабря 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту упал в лесу и сгорел

Самолет Cessna с пассажирами на борту упал в лесу на западе Мексики и сгорел
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Легкомоторный самолет упал в лесу на западе Мексики и сгорел, по меньшей мере, семь человек не выжили. Подробности сообщает издание El Tiempo.

Днем 22 декабря Cessna 207 с пассажирами на борту выполнял рейс из населенного пункта Ла-Парота, штат Мичоакан, в Китупан, штат Халиско. По неизвестной причине частный лайнер упал в труднодоступном месте посреди леса.

Спасатели потушили пожар на месте происшествия, также туда прибыли судебно-медицинские эксперты. Проводится расследование.

В тот же день в Бразилии произошла катастрофа самолета Piper — он врезался в мебельный магазин и сгорел дотла. На борту были пилот и девять членов его семьи, все они не выжили.

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