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13:36, 24 декабря 2024Мир

Шольц рассказал о «чертовски суровых» временах в рождественском поздравлении

Шольц: времена чертовски тяжелые, мы все чувствуем это прямо сейчас
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас «чертовски суровые» времена. Об этом он упомянул в рождественском поздравлении, опубликованном на его странице в социальной сети X.

«Времена чертовски тяжелые. Мы все чувствуем это прямо сейчас. Но мы — сильное сообщество с общим будущим», — сказал он.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Рождество — это время, которое трогает людские сердца, когда они разделяют радость и горе. Канцлер также поблагодарил тех, кто в канун Рождества продолжает работать на благо общества, а также пожелал всем глубокомысленного праздника.

20 декабря автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. В результате инцидента пострадало больше 200 человек. Подозреваемый был арестован.

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